Omicidio Willy, uno degli imputati denuncia i testimoni che lo accusano dell'aggressione: "Hanno mentito"

A poco più di due settimane dall'inizio del processo per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte , massacrato di botte a Colleferro (Roma) dopo aver cercato di difendere un amico, si spacca il fronte difensivo. Uno dei quattro imputati, Francesco Belleggia , ha denunciato tre amici dei fratelli Bianchi per aver raccontato il falso ai carabinieri e al sostituto procuratore.

Belleggia ha sempre negato di aver preso parte al pestaggio. Lui, insieme a Mario Pincarelli, Gabriele e Marco Bianchi, è accusato di omicidio volontario. Ora ha denunciato per false dichiarazioni i tre testimoni - Michele Cerquozzi, Omar Sahbani e Vittorio Tondinelli - che lo indicano come colui che, oltre a Marco Bianchi, avrebbe colpito con un calcio Willy mentre tentava di rialzarsi dopo l'aggressione.

Una denuncia che, come riferisce La Repubblica, ha portato la Procura di Velletri ad aprire un fascicolo e in cui è stato anche specificato che i "legami oscuri" tra i testimoni e i fratelli Bianchi emergono anche da altre indagini: una in cui i Bianchi, Sahbani e Tondinelli sono accusati di violenze ai danni di un cittadino di nazionalità indiana e un'altra di spaccio ed estorsione.