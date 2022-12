Truffa ai Musei Vaticani, raggiro da milioni di euro: "venduta" anche la Cappella Sistina

Leggi Anche Getta a terra sculture nei Musei Vaticani, fermato un turista

Lo scoop del sito americano - Un giro d'affari che, quindi, non sarebbe stato sotto il controllo diretto del Vaticano, nelle cui casse presumibilmente non finiva neanche un euro. A svelare il raggiro sarebbe stata un'avvocata newyorchese che a marzo ha contattato, per alcuni suoi clienti, una società editrice italiana per chiedere un preventivo sull'utilizzo di alcune immagini dei Musei Vaticani da inserire in un libro. "Avevamo scoperto un volume con alcune immagini ad alta risoluzione degli interni del Vaticano, compresa la Cappella Sistina - ha detto Sarah Rose Speno -. Ci interessava molto avere l'opportunità di ottenere la licenza per quelle immagini il prima possibile".

La richiesta esorbitante e la mancanza di documenti ufficiali - Di fronte alla richiesta di 550mila dollari, di cui una parte sarebbe poi andata ai Musei Vaticani, l'avvocata si è insospettita decidendo poi di andare a fondo. E così ha chiesto alla società di fornire la documentazione necessaria che garantisse l'approvazione da parte del Vaticano. Una richiesta che, stando a quanto riportato da "The Daily Wire", non è mai stata esaudita ma liquidata con una mail in cui si assicurava che "tutti i materiali usati hanno avuto l'autorizzazione e abbiamo tutti i documenti necessari". Documenti che, però, non sono mai stati forniti.

"Lo schema è diventato evidente quando ci hanno chiesto un bonifico in contanti di 82.500 dollari entro il loro rientro dalle vacanze estive, in agosto - aggiunge Speno -. Ci dissero che avrebbero fornito il via libera del Vaticano, se e solo se, fosse stata versata la cifra pattuita".

Il servizio fotografico della Cappella Sistina - Interpellato sulla questione, il vicedirettore dei Musei Vaticani, monsignor Paolo Nicolini, ha negato al The Daily Wire di aver concesso alla società in questione l'autorizzazione per la vendita dei diritti sulle opere d'arte. L'unico documento che certifica una relazione tra l'azienda e il Vaticano è un contratto del 2015, nel quale la Santa Sede concede l'autorizzazione esclusiva per un servizio fotografico all'interno della Cappella Sistina. Un accordo che, però, aveva valenza solo per una singola pubblicazione a tiratura limitata dal costo di 22mila dollari a copia. Lo stesso Nicolini ha confermato che il contratto era valido solo per quel libro e per nient'altro.

Da parte della società, contattata anche dallo stesso quotidiano americano, non ci sono state conferme né smentite. Una cosa è certa: a novembre Papa Francesco ha incontrato proprio monsignor Nicolini. Un'udienza privata che secondo il sito sarebbe avvenuta dopo che il dossier del The Daily Wire era stato anticipato al Vaticano. Incontro nel quale Bergoglio potrebbe aver chiesto spiegazioni di quanto riferito dai suoi collaboratori sull'inedita maxitruffa digitale ai Musei Vaticani.