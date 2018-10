Morte Desirée, preso il quarto presunto stupratore: è un immigrato del Ghana, aveva il permesso scaduto

Sono stati oltre cento gli agenti di polizia impegnati nell'operazione di cattura dello straniero che, per non farsi riconoscere, si era tagliato i capelli.



Trovato in possesso di 10 chili di marijuana - L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, di circa dieci chilogrammi di marijuana, di metadone e di qualche grammo di hashish. Secondo fonti investigative, lo stupefacente è stato rinvenuto nella baracca dove è stato trovato l'uomo nella baraccopoli che circonda il Centro richiedenti Asilo politico di Borgo Mezzanone. All'arrivo delle forze dell'ordine si è all'interno dell'abitazione di fortuna ed è stato necessario sfondare la porta per arrestarlo.



Aveva il permesso scaduto, controllato a marzo - L'immigrato fermato a Foggia aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto a gennaio del 2014. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, a Salia era stato rilasciato un titolo di soggiorno dalla questura di Napoli il 15 dicembre del 2012 e scaduto, appunto, a gennaio 2014. Il 27 marzo, sottolineano ancora la fonti, Salia era stato accompagnato dalla polizia all'ufficio immigrazione di Roma per essere identificato. E in quell'occasione era stato invitato ad andare alla questura di Napoli per regolarizzare la sua posizione.



Gli interrogatori degli altri fermati - Intanto sono previsti per sabato, nel carcere di Regina Coeli, gli interrogatori di convalida e garanzia degli immigrati fermati. La Procura, con il pm Federico Pizza, contesta i reati di omicidio, violenza sessuale e cessione di stupefacenti.