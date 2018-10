Morte Desirée, Fico: "Serve più amore" | Salvini: "No, ci vogliono legge e ruspa"

Fico: "Ci vuole presenza costante nei quartieri difficili" - Quella di Desirée "è una vicenda terribile, alla famiglia vanno le nostre condoglianze, ma a livello investigativo e d'indagine funzionano - ha aggiunto Fico -. Il punto è riuscire a far sì che nelle città e nei quartieri ci sia una progettazione vera e ci siano le risorse per fare progettazione, altrimenti rimane tutto sulla carta". Per il presidente della Camera, "bisogna essere costantemente nei quartieri difficili, senza lasciare mai nessuno solo".



Salvini: "Carcere duro per i responsabili" - "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino". Così ha commentato la vicenda il vicepremier Salvini. "Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!!!", ha detto.



Raggi: "No alle ronde, la forza non è la soluzione" - "Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine". Lo ha affermato il sindaco di Roma, Virginia Raggi. In merito poi all'annunciata manifestazione di Forza Nuova in programma sabato a San Lorenzo, il primi cittadino della Capitale ha aggiunto: "Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale".