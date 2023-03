Milano, in auto travolge e uccide 30enne in monopattino e poi scappa: fermato

A Milano un uomo che si trovava su un monopattino elettrico è morto dopo essere stato investito da un'auto.

Il conducente della vettura - un 30enne italiano a cui nel 2022 era stata revocata la patente per un precedente analogo - si è fermato e poi è scappato, lasciando a bordo del mezzo una ragazza, una 25enne italiana. La polizia, diverse ore dopo, è riuscita a rintracciarlo e lo ha fermato. La vittima, un 30enne originario dell'Ecuador, è stato sbalzato per diversi metri. Quando il 118 è intervenuto le sue condizioni sono parse subito molto gravi: è stato intubato e trasportato in codice rosso, incosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, dove è morto poco dopo.