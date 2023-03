Milano, autobus investe e uccide pedone sulle strisce: ecco chi è la vittima

Il conducente del mezzo pubblico è indagato per omicidio stradale

Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un autobus di linea. L'autista dell'Atm è indagato per omicidio stradale.

Il ragazzo dopo aver conseguito un master in ambito economico alla Luiss di Roma con il massimo dei voti, aveva deciso di trasferirsi a Milano. Da un anno lavorava per il colosso Amazon. Appassionato di sport, aveva avuto anche alcune esperienze nel mondo del calcio come arbitro.

Il tragico incidente Erano le 8.30 del mattino quando Federico è stato colpito dall'autobus Atm numero 53: è ancora da capire se mentre attraversava sulle strisce pedonali il semaforo fosse rosso o verde. Inutili i soccorsi, il 25enne è morto all'arrivo all'ospedale Niguarda. La Procura indaga sulle eventuali responsabilità del conducente del mezzo pubblico che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.