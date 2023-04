Madonna di Trevignano, una testimone: "Le statue che piangono? Le ho comprate io alla veggente"

La donna a "Mattino Cinque News": "Quelle che ho tenuto per me, però, non hanno lacrimato"

A "Mattino Cinque News" si torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano. Questa volta, l'inviato della trasmissione di Canale 5, intervista una testimone vicina alla sedicente veggente Gisella Cardia. La donna ha raccontato di aver comprato due statue della Vergine e di averle portate alla veggente in ritorno dal pellegrinaggio a Medugorje. "Ho appreso solo adesso, dai servizi andati in onda in televisione, che le due madonne che ho portato a Gisella hanno pianto" ha confidato la donna all'inviato di Canale 5.

"Le madonne che ho tenuto per me e che erano uguali a quelle di Gisella, solo un po' più piccole, non hanno mai pianto. Lei ci aveva chiesto di portarle la Madonna dei Miracoli che già aveva in casa sua e così glie ne ho prese due uguali. Ci ho messo un po' a trovare quelle statuette perché molti negozi avevano solo la Madonna di Medugorje" ha concluso la donna alle telecamere di "Mattino Cinque News".