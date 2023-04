Madonna di Trevignano, spunta un'altra moltiplicazione della veggente: "Con poca pasta abbiamo mangiato in 15"

Dopo quello della pizza, del coniglio e degli gnocchi, spunta un altro miracolo della presunta veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia. Questa volta, in un video mostrato da "Pomeriggio Cinque", la donna racconta un nuovo prodigio di moltiplicazione del cibo a una folla di fedeli radunatasi in una chiesa della Polonia dove è solita andare in visita. "Avevo parlato con una mia amica - si sente dire Gisella nel filmato -, dovevamo far mangiare quindici persone dopo il Rosario, lei non aveva niente di pronto e io le dissi: ho un po' di pasta e un po' di carne avanzati dal pranzo con mio marito. Lei mi disse: sei pazza? Non basterà mai. E io risposi: donna di poca fede, non ti preoccupare. Ci penserà Dio".

Il racconto giunge al momento della cena, in cui si sarebbe compiuto il miracolo: "Mentre riscaldavamo questi avanzi, abbiamo fatto sedere tutti a tavola. Poi ho iniziato a servire i piatti e il cibo non finiva mai: con poco poco abbiamo fatto mangiare quindici persone. Questo può fare Dio".

Le altre moltiplicazioni - Non è la prima volta in cui viene mostrato un video in cui la sedicente veggente racconta episodi simili. Lo aveva fatto anche in un'intervista con Alberto Caccialanza, studioso dei messaggi mariani, al quale aveva spiegato di aver moltiplicato della pizza, anche in quel caso avanzata: " Una teglia per quattro persone è bastata per sfamarne 25". "Una mia amica portò per me e mio marito una teglia di pizza molto piccola - aveva raccontato -, sarebbe potuta bastare per noi due e al massimo per altre due persone. In casa però eravamo in venti, massimo venticinque, e non solo è stata sufficiente a sfamare tutti ma è anche rimasta e l'abbiamo regalata". La veggente, nel suo racconto, non fa mai riferimento al termine miracolo ma dal suo discorso sembra si sia trattato comunque di un fenomeno pararomale.

Gli altri presunti miracoli di Gisella - Intorno alla figura di Gisella girano voci anche di altri presunti miracoli, riportate dai testimoni di quegli eventi. Tra questi, c'è anche il racconto secondo cui sarebbe rimasta incinta dello Spirito Santo, o di aver ricevuto le stigmate e aver ricevuto messaggi dalla Madonna o Gesù attraverso dei segni e delle scritte comparsi sui muri della sua abitazione.