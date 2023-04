Madonna di Trevignano, un nuovo racconto di Gisella: "La Madonna mi appare anche mentre lavo i piatti"

Emergono nuovi elementi sui racconti di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. "Pomeriggio Cinque" ha scovato un nuovo documento video in cui la donna, a una folla di fedeli, racconta il suo rapporto con le apparizioni della Madonna che, a quanto pare, non avverrebbero soltanto ogni 3 del mese nel campo a pochi chilometri dal borgo sul lago di Bracciano, ma anche durante la sua quotidianità: "La Madonna mi appare anche quando lavo i piatti - dice nel video Gisella -, sento nella sua testa che mi dice: siediti e scrivi, siediti e scrivi. A volte anche se ho da fare lei me lo ripete".

Nel suo racconto, la sedicente veggente fornisce anche una descrizione più o meno dettagliata della Vergine e di Gesù: "Ha una forma esile, è talmente bella che è difficile da descrivere - aveva detto -, ha gli occhi e i capelli neri e il naso e le labbra molto piccoli. Emana tanto, amore e luce. Invece Gesù somiglia molto alla mamma, ha gli occhi azzurro-verdi e i capelli lunghi".

Lo sfogo di Gisella - Il programma di Canale 5 ha poi mandato in onda un messaggio vocale di Gisella Cardia inviato a un suo fedele proprio in questi giorni. Nell'audio trasmesso la donna commenta, risentita, il clamore mediatico che si è creato intorno a questa vicenda: "Capisco i giornalisti che fanno il loro lavoro - dice -, ma io non intendo rilasciare alcuna intervista perché mi hanno distrutto l'anima. Soprattutto quando sento dire al signor Luigi (Avella, l'uomo che le aveva donato 123 mila euro ndr) che se queste cose non le può fare Dio, vengo dal demonio. Vorrei che chiedessi tu a tutti quelli che vanno nelle trasmissioni questa cosa: il demonio non inviterebbe mai le persone a recitare il Rosario o ad andare a messa".

Lo sfogo di Gisella continua e si riferisce anche alle voci dette sul suo conto in queste settimane: "Dicono che non sono mai andata a messa - prosegue -, ma io vado sempre, tutte le domeniche e tutti i giorni della settimana in cui posso andare. Tantissimi esorcisti sono venuti qui e che hanno pregato su di me: non c'è niente di demoniaco, basta dire queste cose su di me. Sono davvero stanca. Capisco che fa audience buttare fango sulla gente, ma bisogna avere un po' di rispetto per una persona che non ha fatto niente se non pregare il Rosario con altre migliaia di persone".