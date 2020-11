Lazio, i tamponi rapidi arrivano in farmacia: "Nessuna prescrizione del medico curante"

Nella Regione Lazio sarà possibile effettuare tamponi rapidi e test sierologici anche in farmacia. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" in una farmacia di Roma fanno vedere come funziona l'iter per sottoporsi alla procedura. "Non serve nessuna prescrizione del medico curante", spiega la farmacista ai microfoni del programma di Canale 5.

I prezzi sono calmierati e stabiliti dalla Regione Lazio. "Ventidue euro per il tampone rapido e 20 per il test sierologico", continua la dottoressa. I risultati saranno quasi immediati, circa dieci minuti per il tampone faringeo e sarà la stessa farmacia a segnalare i casi positivi all'istituto sanitario regionale.