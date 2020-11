La risposta all'emergenza: tamponi rapidi anche nei parcheggi degli aeroporti 

Nuovi lockdown e chiusure in tutto il mondo hanno fatto calare vertiginosamente il traffico aeroportuale . Anche i parcheggi limitrofi si trovano improvvisamente vuoti , ma non devono necessariamente restare inutilizzati. ParkinGo ha stretto un accordo con Immunocar e The Prevention Suite per trasformare le proprie strutture in luoghi in cui sia possibile effettuare tamponi rapidi in drive-in con esito in 15 minuti.

Quando e dove - L'iniziativa parte da ParkinGO Malpensa sabato 7 novembre, mentre da lunedì 11 si attivano le strutture di Bergamo e Linate e dal 15 novembre i ParkinGO di Venezia, Torino, Verona, Treviso, Firenze, Pisa, Bologna, Fiumicino, Ciampino, Olbia, Cagliari.

Il test rapido permette di ottenere risultati in 15 minuti e può essere effettuato direttamente dalla propria auto, in totale sicurezza. Il tampone antigenico, lo stesso utilizzato per le attività di screening dal Ministero della Salute e nei principali aeroporti italiani, ha il vantaggio di dare un responso rapido mantenendo alta l’affidabilità.

Prenotazione ed esito rapidi - È necessario prenotare e pagare (costo: 55 euro) la prestazione online. Non sarà infatti possibile accedere alla struttura senza prenotazione. Si possono scegliere le date e le fasce orarie (dalle 7.00 alle 20.00) disponibili accedendo al sito dedicato. Una volta arrivati al parcheggio selezionato, basterà seguire le indicazioni per eseguire il tampone rapido senza scendere dalla propria auto, un operatore certificato provvederà a fare il test in pochi minuti. Dopo 15 minuti, i risultati verranno inviati automaticamente alla mail personale.

Le aziende coinvolte - ParkinGO nasce nel 1995 per soddisfare la crescente domanda di aree di sosta nei pressi dell’aeroporto di Milano Malpensa e diviene ben presto il primo network di parcheggi dedicato a tutti i viaggiatori. Oggi il Gruppo conta oltre 90 strutture in Europa, è in continua espansione. The Prevention Suite invece è una soluzione completa web/mobile che integra Internet delle Cose (IoT), intelligenza artificiale (AI), predisposizione per sistemi blockchain, consulenze sanitarie in remoto (e-Health), misurazioni e monitoraggi a distanza tramite wearable device. Attualmente la Suite è utilizzata da oltre mille farmacie in Italia, Spagna e Portogallo.