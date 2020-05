La vacanza in Sardegna diventa a prova di Covid-19

Un soggiorno in un ambiente protetto e sanificato, senza eccessive limitazioni e una libertà di movimento che è sempre stata la premessa di quelle vacanze tanto desiderate - quest'anno più che mai - per riposare e ricaricarci. Uno scenario che potrebbe risultare quasi utopico in questo momento di passaggio in cui non ci azzardiamo ancora a eliminare dal nostro vocabolario la parola emergenza e stiamo iniziando ad adattarci mentalmente a tutta una serie di restrizioni e precauzioni fondamentali per la nostra e altrui sicurezza. Ed è proprio il desiderio di riservare agli ospiti il sogno di poter trascorrere una vacanza in libertà, che ha motivato il Forte Village - mai come prima - a sviluppare un progetto attraverso l'utilizzo dei protocolli medici più avanzati in materia di Covid-19 (Test IgM/IgG anticorpale rapido + Tampone molecolare Real-Time PCR), che ha l'ambizione di rappresentare una best practice per i resort italiani con una struttura simile in termini di morfologia e accessibilità.

Oltre a tutte le necessarie implementazioni, in linea con le direttive dell'Oms e del documento "Accoglienza Sicura" redatto da Confindustria Alberghi, Assohotel e Federalberghi, gli elementi distintivi del protocollo "Covid Sustainable Protection" - validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Padova, Roma

Tor Vergata e Cagliari, che ne ha certificato ogni singolo dettaglio - partono dall'arrivo in aeroporto e proseguono con i test a cui saranno sottoposti tutti i dipendenti e gli ospiti prima di poter accedere al Forte Village.

L'obiettivo, grazie anche alle peculiari caratteristiche naturali del resort, è quello di creare un'oasi riparata, protetta dalla minaccia di contagio secondo le migliori pratiche allo stato disponibili per il settore, grazie ad un concerto di procedure che verranno applicate dal momento del check-in per tutta la durata del soggiorno.

L'arrivo alla struttura - Il transfer dall'aeroporto al resort - igienizzato e sanificato con personale precedentemente controllato dal team medico - sarà dotato di schermo separatore conducente/passeggeri in plexiglass. Il mezzo ha in dotazione: gel igienizzante per le mani, mascherine viso, guanti monouso in nitrile per evitare possibile reazione anafilattica nei soggetti allergici al lattice, leaflet informativo sulle procedure anti Covid-19 del resort.

I test per accedere al resort - Forte Village è una proprietà con un unico accesso costantemente presidiato che permette di monitorare tutti gli ingressi e le uscite, ed è assolutamente inaccessibile agli esterni. Tutto il personale seguirà dei corsi di formazione specifici, alloggerà all'interno del resort in dependance dedicate e sarà sottoposto ai medesimi controlli degli ospiti. L' istituzione di un presidio medico, composto da medici ed esperti del settore “Covid-19 Management Team – CMT”, in grado di gestire i processi nel pieno rispetto dei più alti standard di igiene e sicurezza, garantirà la somministrazione dei test necessari per verificare lo stato di salute e a disposizione h24 nel rispetto di rigorose procedure medico-sanitarie, sia per i dipendenti che per gli ospiti. Nel caso di uscita e rientro nel resort, dipendenti e ospiti verranno sottoposti nuovamente a tutti i test effettuati al momento della prima entrata. Attraverso l’utilizzo di un'App, nel massimo rispetto della privacy, sarà sempre possibile ricostruire la rete dei contatti dei clienti e del personale.





Il protocollo studiato dal team di medici ed esperti in virologia/microbiologia cui si è affidato Forte Village prevede l’esecuzione dei seguenti test a tutti gli ospiti in arrivo: Tampone molecolare Real-Time PCR; Test IgM/IgG anticorpale rapido.



La lounge di attesa, in cui verrà preventivamente garantito il distanziamento sociale, avrà come dotazione per tutti gli ospiti gel igienizzante per le mani, mascherine viso, guanti monouso in nitrile per evitare possibile reazione anafilattica nei soggetti allergici al lattici, leaflet informativo sulle procedure anti Covid-19 del resort. Tutti i bagagli saranno sanificati prima dell’ingresso al resort.

Le misure durante il soggiorno - I test previsti dal protocollo Covid Sustainable Protection, l'estensione del resort (50 ettari di proprietà), il numero e gli spazi delle infrastrutture ludico-sportive permetteranno agli ospiti di vivere la vacanza senza limitazioni che ne possano stravolgere lo spirito e la libertà, con cui potersi dedicare a tutte le attività proposte.

Durante la permanenza i clienti potranno contare su un'equipe di medici disponibili 24 ore al giorno in grado di intervenire tempestivamente in caso di necessità. I clienti dopo 72 ore verranno sottoposti a un ulteriore tampone molecolare di controllo. Attraverso l’utilizzo di una Ap , nel massimo rispetto della privacy, sarà sempre possibile ricostruire la rete dei contatti dei clienti e del personale. La pulizia delle camere viene estesa a due volte al giorno, con sanificazione mentre la ristorazione prevede il distanziamento dei tavoli.