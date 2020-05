Together We Can Dance, una grande coreografia virtuale per gli infermieri 

Unire a passo di danza più di mille persone per dare vita a una grande coreografia virtuale a scopo benefico . È questo il risultato di Together We Can Dance , il progetto realizzato da Aperol insieme al ballerino, coreografo, regista e direttore artistico di fama internazionale Luca Tommassini per supportare il fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri messo in atto da FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche , per sostenere tutti gli infermieri – insieme alle loro famiglie – impegnati in prima persona nell’emergenza Covid-19.

Appassionati di danza, professionisti e non, attori e personaggi del mondo dello spettacolo hanno ballato per una buona causa sulle note di Coincidance, replicando dai propri salotti, cucine, camere da letto, giardini e terrazzi la coreografia ideata da Luca Tommassini. Ma non solo. Tra i protagonisti dell’emozionante video finale spiccano anche i veri eroi di questo particolare periodo: tanti infermieri e operatori sanitari che, con grande coraggio, stanno lavorando da mesi per far fronte all’emergenza.

Per ogni video ricevuto Aperol ha donato 100 euro, fino al raggiungimento di 100mila euro. Ma insieme possiamo fare ancora di più: ulteriori donazioni possono essere fatte sul sito della campagna #NoiConGliInfermieri (https://www.noicongliinfermieri.org/)

Together We Can Dance ci insegna che la distanza non conta, che la danza è un linguaggio universale, in grado di farci sentire vicini e di dare vita a grandi progetti di solidarietà, creando connessioni uniche tra le persone ovunque esse si trovino.