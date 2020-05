Fase 2, riaprono le boutique italiane di Nespresso

Nespresso Italiana sta progressivamente riaprendo tutte le proprie boutique sul territorio nazionale. Una ripartenza nel pieno rispetto delle misure precauzionali per la salute delle persone, un segnale positivo per tutti i consumatori che potranno tornare a vivere a pieno l’esperienza del caffè di alta qualità Nespresso all’interno degli accoglienti punti vendita del brand.

La salute e la sicurezza dei dipendenti e dei consumatori sono la priorità per Nespresso. È proprio per questo motivo che, sin dalle prime fasi dell’emergenza, l’azienda si era mobilitata per intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela delle sue persone e dei suoi clienti. Prima ancora che la sospensione delle attività commerciali fosse imposta dalle disposizioni governative, infatti, l’azienda aveva chiuso le proprie boutique al fine di limitare la diffusione del virus.

Nonostante le chiusure, Nespresso ha comunque garantito la piena retribuzione mensile per tutti i suoi collaboratori fino al termine dell’emergenza, senza gravare sulle risorse pubbliche messe a disposizione dal Governo. L’azienda ha inoltre dimostrato la propria vicinanza al personale medico in prima linea donando macchine e caffè a 28 strutture sanitarie nelle zone più colpite dal virus.

Nespresso è ora pronta alla ripartenza prestando la massima attenzione alla salute delle persone. L’azienda ha infatti ridisegnato il percorso all’interno dei punti vendita per i dipendenti e i clienti, per garantire che possano essere mantenute le opportune distanze, attraverso apposita segnaletica a pavimento e, dove possibile, con nastri e cordoni. Le misure di sicurezza adottate includono anche l’installazione di protezioni in plexiglas vicino alle casse, la limitazione del numero di persone all’interno degli spazi, la sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro e la fornitura di maschere protettive, guanti monouso, gel disinfettante e visiere per tutti i dipendenti.

Per tutti i clienti, saranno inoltre disponibili gel disinfettante o guanti. In cassa, il sacchetto dell’ordine verrà consegnato senza toccare il manico, lasciato libero per la presa da parte del cliente, mentre coloro che non effettueranno un ordine, potranno lasciare il sacchetto contenente le capsule usate al team Nespresso che accoglierà i clienti all’ingresso della boutique.

A tutela dei propri dipendenti, Nespresso ha dotato tutti i Coffee Specialist impiegati nelle boutique di mascherina monouso, guanti, visiere, sanificante mani, sanificante superfici e thermoscan. Prima dell’ingresso in negozio, ai dipendenti verrà misurata la temperatura corporea tramite termometro a infrarossi.

“Grazie ai nostri canali e-commerce e il Servizio Clienti, anche nelle settimane di lockdown siamo sempre riusciti a essere vicini ai nostri clienti. - ha dichiarato Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana. “In questo momento, vogliamo dare al Paese un segnale di ripartenza e tornare al più presto ad offrire ai nostri clienti i loro caffè preferiti in uno spazio in cui saranno accolti dal nostro personale in maniera sicura, con entusiasmo e voglia di ripartire”.

La riapertura sarà progressiva al fine di garantire la stessa cura e attenzione a ognuno dei punti vendita. L’apertura graduale permetterà infatti di testare i protocolli di sicurezza che l’azienda ha disegnato per ogni formato di boutique, adattandoli alle loro specifiche necessità, e consentirà di accompagnare i dipendenti in un rientro progressivo, dando loro la possibilità di adattarsi alle nuove modalità di lavoro e all’uso dei dispositivi di sicurezza con cui dovranno svolgere la loro attività per assicurare la salute di tutti. Per ogni boutique, Nespresso si attiene rigorosamente alle norme e ai regolamenti delle autorità competenti, seguendo le indicazioni del Governo e delle Regioni sui negozi e centri commerciali.



Sul sito Nespresso è disponibile l’elenco delle boutique aperte e gli orari di apertura al pubblico, ma i caffè Nespresso continueranno a essere disponibili anche attraverso il Servizio Clienti, il sito internet e la mobile app.