Giornata Mondiale della Croce Rossa, Gillette dona rasoi e gel barba a chi è in prima fila nella lotta al Coronavirus

Da mesi la Croce Rossa Italiana sta affrontando con una forza ammirevole l’ emergenza sanitaria Covid-19 , supportando con azioni fondamentali e necessarie la popolazione italiana, i più bisognosi e mettendo in campo tutte le sue risorse al fine di salvare vite umane. Soprattutto nella giornata dell'8 maggio, Gillette , uno dei brand di punta dell’azienda Procter&Gamble , desidera renderle omaggio con estrema gratitudine. Il brand, che fonda i suoi valori nella qualità, innovazione e fiducia fornendo da più di 115 anni tecnologia di precisione, imbattibili performance di prodotto a servizio della cura e della bellezza di ogni uomo, sostiene più che mai coloro che stanno combattendo con coraggio e determinazione il Coronavirus. Per questo, ha già donato ai volontari di Croce Rossa Italiana 15mila rasoi e 10mila gel da barba e ha in previsione la donazione ulteriori 5mila rasoi e 5mila gel da barba per raggiungere tramite CRI medici, infermieri, personale sanitario e volontari che lavorano negli ospedali.

Un gesto semplice di riconoscenza e di aiuto che segue quelli realizzati da Procter & Gamble anche attraverso altri suoi marchi come Head & Shoulders, Kukident e Mastro Lindo con cui ha donato alla Croce Rossa Italiana 150mila euro per l’acquisto di mascherine e per sostenere i servizi “Il Tempo della Gentilezza” e “Cri per te” per la consegna gratuita di farmaci e della spesa ad anziani e persone che non possono muoversi da casa. O ancora con la donazione di 125mila bottiglie di shampoo Head&Shoulders per il personale sanitario e oltre 45mila confezioni di Mastro Lindo igienizzante per gli ospedali italiani.

In occasione di questa celebrazione ci sarà una diretta speciale sul canale IG venerdì 8 maggio, in serata, in cui Bobo Vieri, Ambasciatore di Gillette, incontrerà Jonathan, volto del video che la Croce Rossa Italiana ha realizzato e sta divulgando sui suoi social. Una guida light, tra il serio e il faceto, con alcune indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine FFP2 o superiori: oltre al lavaggio delle mani e alle indicazioni su come indossare il dispositivo, il taglio di barba e baffi diventa un suggerimento importante affinché la mascherina aderisca correttamente al viso.

“Da oltre due mesi migliaia di volontari e operatori della Croce Rossa Italiana sono in prima linea per combattere l’emergenza - sottolinea Flavio Ronzi Segretario Generale CRI. – “In ogni momento abbiamo cercato di non trascurare nessuna necessità, che fosse sanitaria o sociale. A oggi abbiamo effettuato oltre 200mila servizi, consegnando beni di prima necessità, spesa a domicilio e farmaci. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto di chi come P&G - con i suoi marchi Gillette, Head & Shoulders, Kukident, Mastro Lindo - ci sta aiutando sin dall'inizio, donando materiale distribuito a volontari e famiglie, sostenendo le nostre attività e trasformando questo momento in quello che noi chiamiamo ‘Il Tempo della Gentilezza’”