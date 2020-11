A "Stasera Italia Speciale" i medici di famiglia contro la proposta di fare tamponi rapidi: è caos

I medici di famiglia non ci stanno: "Non spetta a noi effettuare i tamponi rapidi, devono essere fatti da personale idoneo in un ambiente idoneo". Senza mezzi termini il dottor Luca Musso a "Stasera Italia Speciale" si fa portavoce dei dottori che non vogliono effettuare i test rapidi nei loro studi.

Il dibattito è accesissimo tra professionisti e sindacati. "Il regolamento condominiale impedisce di fare entrare negli studi patologie infettive e poi non abbiamo gli spazi per dividere i potenziali infetti dagli altri pazienti, mischiarli è una bomba " prosegue il dottor Musso, che sottolinea come i medici di base siano oberati da una mole di lavoro incredibile.