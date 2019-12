La morte di Gaia e Camilla, spunta il gioco del semaforo rosso

Il giochino del semaforo rosso "Lo chiamano il giochino del semaforo rosso e quando mia figlia e la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le due carreggiate di Corso Francia veloci mentre per i pedoni è rosso e per le auto che sfrecciano è verde, sfidando la sorte. Un gioco folle del sabato sera e non solo, in voga tra i giovanissimi di Ponte Milvio. Lo fanno per farsi grandi riprendendosi anche con gli smartphone, creando storie sui social che poi si cancellano nel giro delle 24 ore". Lo dice M. L., 43 anni, un piccolo imprenditore del Labaro intervistato dal quotidiano Il Messaggero.

L'amica di Gaia: "Attraversiamo sempre così" "Sì, anche io ho attraversato Corso Francia di notte, correndo, fuori dalle strisce pedonali e con il semaforo verde per le auto. Rischiando la vita". Lo dice Cecilia, un'amica di Gaia, anche lei 16enne. Sulle pagine di Repubblica Cecilia spiega quello che lei e altri ragazzi fanno: "Prendi la rincorsa, scavalchi il guardrail e corri più veloce che puoi dall'altra parte". E questo anche se pochi metri più avanti ci sono le strisce e un semaforo che possono far attraversare in tutta sicurezza. E allora perché farlo? "Forse perché abbiamo sedici anni? Per fare più in fretta a raggiungere i tuoi amici, per non fare tardi sulla via del ritorno a casa. O forse e lo so che è stupido, perché è divertente - dice ancora Cecilia -. Pensi sempre che se guardi bene a destra e a sinistra e corri forte dall'altra parte ci arriverai". La ragazza nega invece l'esistenza di un gioco, una sfida: "No, è una leggerezza, un azzardo. Finora nessuno dei miei amici aveva avuto un incidente".

L'amico di Pietro Genovese: "Impossibile evitarle" Quella notte, sul sedile del passeggero dell'auto guidata da Pietro Genovese, c'era un altro ragazzo, Davide. E' lui a fornire dettagli importanti anche per l'inchiesta in corso. "Avevamo bevuto un paio di bicchieri quella sera, nessuna droga, ma era impossibile evitare le due ragazze", dice intervistato dal Messaggero. "Quelle due ragazze sono sbucate all'improvviso, correvano mano nella mano. Mi creda, era impossibile evitarle. Pioveva, era buio, ma ricordo perfettamente cos' è successo: ho visto due sagome apparire dal nulla e poi il corpo di una di loro rimbalzare sopra il cofano", dice Davide. Il 20enne, studente di Economia dei Parioli, racconta tra le lacrime quello che ricorda: "Non potevamo inchiodare in mezzo alla strada. Dall'incidente al momento in cui ci siamo fermati saranno passati 5-10 secondi. Io sono sceso di corsa dalla macchina e ho visto il corpo di una delle due ragazze per terra, mi sono avvicinato per sentire il battito, non si muoveva. Poco più avanti mi sono accorto che c'era anche l'altra ragazza sull'asfalto. Subito dopo di me sono scesi Pietro ed Edoardo. Le macchine continuavano a camminare, ricordo di aver visto una, forse due macchine investirle di nuovo". Una circostanza che però sembra essere stata esclusa dall'autopsia.