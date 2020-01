Indicazioni sbagliate nella metro di Roma: "Il display indica una cosa e la fermata un’altra"

Sembrano non avere fine i problemi alla metropolitana di Roma, vessata negli ultimi mesi da una serie di disservizi che hanno creato parecchi disagi a cittadini e turisti. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda le "fermate sbagliate" indicate sui display luminosi dei vagoni.

Una situazione incresciosa soprattutto per chi non vive nella Capitale e non conosce bene le singole fermate, come spiega l’inviato di "Striscia la Notizia", Jimmy Ghione, salito sulla linea rossa della metropolitana romana per documentare il problema.

"Il display indica come prossima fermata Numidio Quadrato ma il convoglio si ferma a Ponte Lungo", spiega Ghione. Un disservizio che si ripete spesso, come conferma anche un dipendente Atac: "O sincronizzano male oppure il diplay è rotto e lo si deve resettare".