Metropolitana Milano, Capitan Ventosa contro gli atleti del "salto del tornello"

Cresce l’attesa a Milano per le Olimpiadi invernali del 2026 e nel frattempo in molti si allenano al "salto al tornello". Non si tratta di una nuova disciplina olimpionica ma della cattiva abitudine di alcuni cittadini che evitano di pagare regolarmente il biglietto della metropolitana.

A documentare la situazione è l'inviato di "Striscia la Notizia" Capitan Ventosa che è andato nel capoluogo lombardo per rimproverare i furbetti. "Quando prendo la metro non faccio mai il biglietto, sono un parassita dello Stato lo ammetto", dichiara schiettamente un giovane strappando un sorriso all’inviato del tg satirico che ironicamente sottolinea: "Nella disonestà è stato completamente onesto".