L'anno nero della metropolitana di Milano, tra frenate e feriti

Mesi tormentati per i trasporti del capoluogo lombardo caratterizzati, in particolare, da brusche frenate in metropolitana. L'ultima alla fermata della Linea rossa a San Babila, nel cuore della città, che ha coinvolto 17 passeggeri dei quali sette sono stati portati al pronto soccorso. Ma la lista è lunga e la palla passa in Procura.