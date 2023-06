Incidente Roma, l'inviato di "Mattino Cinque News": "Conducente già segnalato nel 2021"

Nel 2021 Matteo Di Pietro già sarebbe stato segnalato alla prefettura perché in possesso di sostanze stupefacenti. L'indiscrezione sul conducente della Lamborghini coinvolta nell'incidente di Casal Palocco (Roma) che ha causato la morte di Manuel Proietti di 5 anni, è stata riferita dall'inviato di "Mattino Cinque News" Paolo Capresi che ha dichiarato: "Nel 2021 Matteo Di Pietro sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato alla prefettura. Una prassi questa - ha fatto sapere il giornalista - a seguito della quale si può disporre la sospensione dei documenti di identità per l'espatrio, ma anche soprattutto la patente di guida".

Intanto proseguono i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Gli investigatori sono entrati in possesso di alcune immagini, filmate da un autobus nel momento in cui la Lamborghini guidata da Matteo di Pietro ha travolto la Smart a bordo della quale si trovava la vittima insieme alla madre e alla sorella. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'auto degli youtuber avesse tentato un doppio sorpasso a 160Km/h.

Oltre al conducente Matteo Di Pietro, da venerdì sarebbero indagati anche gli tre giovani youtuber a bordo dell'auto al momento dello schianto. Lo ha fatto sapere sempre Paolo Capresi che a "Mattino Cinque" ha riferito: "Questi ragazzi hanno subito una perquisizione da parte della polizia e gli sono stati sottratti tutti i telefoni, le memorie, gli strumenti informatici su cui potrebbero esserci prove su quello che è successo poco prima, durante e dopo lo scontro". Non risulterebbe invece coinvolta nelle indagini la ragazza entrata in un secondo momento nell'auto, Gaia Nota, la 20enne considerata una supertestimone. La supercar stava viaggiando da ore per la città per la "sfida" social di rimanere alla guida il più a lungo possibile: si parlava di 50 ore consecutive.