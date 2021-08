Hacker Lazio, Zingaretti: "Ripartito il sito di prenotazione dei vaccini"

Ansa

E' di nuovo attivo il sito della Regione Lazio per prenotare i vaccini. Lo ha annunciato il presidente Nicola Zingaretti. "Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando. In giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale", ha spiegato.