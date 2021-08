Al momento non è stata ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti i malware che hanno infettato i server regionali. I pirati informatici sarebbero riusciti a infiltrarsi nel sistema entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il cosiddetto "cryptolocker", che cripta i dati.

Secondo le prime informazioni trapelate da fonti si sicurezza, gli hacker non avrebbero avuto accesso alla storia sanitaria dei milioni di cittadini che sono inseriti nel database del sistema sanitario regionale. Non ci sarebbe stato un travaso di dati sanitari, anche se i pirati sarebbero comunque entrati in possesso di diversi dati anagrafici. Non sarebbe invece stata toccata l'infrastruttura informatica che riguarda il bilancio e la Protezione civile.