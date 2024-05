È stato battuto per 15mila euro l'orologio che Fidel Castro regalò a Gina Lollobrigida. Si tratta di uno dei pezzi più richiesti tra i 410 lotti appartenuti alla diva del cinema italiano venduti all'asta. Il modello Seiko da polso da uomo in titanio, con quadrante Lcd e con l'incisione: "A Gina con ammirazione Fidel Castro" è stato venduto a un collezionista che a "Mattino 4" rivela di avere già un modello identico dono, anche questo, di Fidel Castro. "So di aver acquistato un pezzo di storia anche perché quando Fidel Castro era in vita ho avuto il piacere di conoscerlo. Ho avuto in regalo da lui lo stesso identico orologio che ha regalato a Gina circa vent'anni fa", spiega l'acquirente.