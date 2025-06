Frosinone, per l'Inps è morto: "Da tre mesi non ricevo la pensione"

Un paradosso burocratico degno di un racconto surreale quello in cui si è ritrovato un pensionato di 78 anni di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. L’uomo, infatti, non percepisce la pensione da marzo perché, a causa di un certificato di morte compilato per sbaglio, risulta deceduto. Peccato che sia vivo e vegeto.