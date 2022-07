13 luglio 2022 12:56

Roma, riapre in tempi record dal rogo la "Bancarella del Professore": "Libri arrivati da tutta Italia, grande solidarietà"

E' stato travolto da una solidarietà straordinaria e inaspettata da tutta Italia e può riaprire i battenti in tempi record, a pochi giorni, dal rogo che ha ridotto in cenere la sua attività, Alberto Maccaroni, proprietario della storica rivendita di libri usati nota come la "Bancarella del Professore", in piazzale Flaminio, a Roma. Le fiamme del 9 luglio, forse "una bravata da ragazzi", come ipotizzato fin da subito da Maccaroni, avevano mandato in fumo circa 6mila volumi e quasi 30 anni di lavoro, in quei 10 metri quadri che rappresentano un baluardo e un punto di ritrovo per romani e turisti appassionati di letteratura e cultura. Ora con 2-3.000 libri donati da Nord a Sud ("Milano è stata con noi particolarmente generosa", sottolinea, commosso e felice, Maccaroni, raggiunto alla riapertura dell'attività da Tgcom24) si può ripartire: salvato, così, un pezzo di storia della Capitale.