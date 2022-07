09 luglio 2022 14:59

Roma, in fiamme bancarella di libri usati in piazzale Flaminio

La storica bancarella di libri usati, al lato di piazzale Flaminio, ha preso fuoco stamattina poco dopo le 5. Al posto di quello stand, conosciuto come la "La bancarella del Professore", accanto al "Caffé dell'Orologio", ora c'è un cumulo di macerie. Centinaia di libri, ormai carbonizzati, per il momento sono ancora lì a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma per tanti dei volumi esposti non c'è stato nulla da fare. Il chiosco è da sempre punto di ritrovo per romani e turisti appassionati di letteratura, che si ritrovano a passare di lì anche per aspettare uno dei tanti bus. "Per i colpevoli propongo la galera e di farli tornare in libertà solo dopo aver letto tutti i libri che hanno bruciato. Intendo dire l'equivalente di quelli bruciati. Dove leggere, come diceva il prof. Mantovani al liceo, significa studiare", ha scritto un utente su Facebook. Sulla vicenda indaga la polizia per accertare la causa del rogo e l'eventuale movente doloso.