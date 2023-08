Don Coluccia dopo l'agguato a Roma: "Pensavano di farmi fuori ma tornerò in strada" | Si indaga su eventuali mandanti

"Devo ringraziare l'operatore della scorta" - "Ho avuto paura perché mi sono visto questo scooterone vicino a me e quando ha accelerato ho pensato mi colpisse - ha detto don Coluccia al Tg1 -. Devo ringraziare l'operatore della scorta che mi ha spostato e salvato". L'agente ha infatti reagito al tentato investimento sparando e ferendo l'aggressore a un braccio. Nello zaino del 28enne è stata trovata anche una mannaia e un martello: il pubblico ministero non esclude di contestargli anche il porto abusivo di armi. Le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla procura di Roma, stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e chiarendo se il fermato abbia agito su commissione, ingaggiato da presunti mandanti.

"La mia presenza infastidisce i narcotrafficanti" - "Le mie passeggiate per la legalità sono contro la violenza e sono ispirate al Vangelo. Ieri pomeriggio, la persona in sella allo scooter prima di tentare a investirmi mentre attraversavo sulle strisce pedonali mi aveva minacciato - ha detto don Coluccia a LaPresse -. La mia presenza civile sulle piazze di spaccio, infastidisce i narcotrafficanti perché non potendo vendere la droga perdono anche 20euro a sera".

Crosetto: "Spero di abbracciarlo presto" - Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, con un post sul social X (l'ex Twitter): "Cari don Antonio Coluccia di Tor bella Monaca e don Maurizio Patriciello di Caivano, so quanto siete coraggiosi nel vostro quotidiano contrasto alla criminalità organizzata. Vivete entrambi sotto scorta ma lo Stato c'è e sta dalla vostra parte. Spero di potervi abbracciare presto".

Prisco: "Don Coluccia coraggioso e strenuo difensore dei più fragili" - "L'aggressione ai danni di Antonio Coluccia, coraggioso e strenuo difensore dei più fragili e dei più esposti, la cui meritoria opera contribuisce ogni giorno a contrastare il degrado portato dai clan a Tor Bella Monaca, merita lo sdegno di tutti noi, cittadini e istituzioni - ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco -. Con don Coluccia siamo dalla stessa parte, contro l'immorale trasformazione in ghetti di molti quartieri periferici delle nostre città. La mia solidarietà a lui e all'agente della sua scorta rimasto ferito ieri in viale dell'Archeologia a Roma durante la Marcia della Legalità".

Baldassarre: "Atto vergognoso" - "Solidarietà a Don Antonio Coluccia, tenace salentino, prete antimafia che da 25 anni è impegnato contro la criminalità organizzata e ogni tipo di droga e salvato ieri da un coraggioso agente, a cui va tutto il mio in bocca al lupo - ha detto Simona Baldassarre, l'assessore al Personale, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Sicurezza della Regione Lazio -. Di fronte a tali atti vergognosi, serve sempre più promuovere una cultura della legalità. Ne va dell'educazione dei nostri giovani e della sicurezza del nostro futuro".

Solidarietà bipartistan - "Solidarietà a Don Antonio Coluccia per l'aggressione subita ieri nel quartiere di Tor Bella Monaca dove è rimasto ferito un agente della sua scorta. Al sacerdote che si batte con straordinario coraggio e determinazione contro il degrado delle periferie e la piaga dello spaccio di droga va tutta la nostra stima, oltre alla condanna per il vile gesto di cui è rimasto vittima - si legge in una nota del gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio -. Solidarietà e auguri di pronta guarigione all'agente della scorta ferito che ha compiuto in maniera egregia il proprio dovere. Da parte nostra sarà sempre alta l'attenzione e massimo l'impegno nella lotta contro tutte le mafie, per riportare la legalità in quei quartieri della Capitale che non meritano di essere ostaggio della criminalità. Don Coluccia è un esempio per tutti noi".

"Siamo vicini a Don Antonio Coluccia. Al suo coraggio e alla sua tenacia nell'affrontare a viso scoperto e a mani nude la prepotenza degli spacciatori e delle mafie. A lui la nostra solidarietà per l'odioso attentato e con lui agli agenti di scorta che ieri lo hanno protetto, in particolare all'agente che è rimasto ferito nel tentativo vile di investire Don Antonio - ha detto la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio -. Inquieta un attentato così spudorato, portato avanti durante una marcia per la legalità. Ma non ci arrendiamo, non ci facciamo intimidire dagli attacchi della criminalità. Come già nei mesi scorsi, è necessario anche oggi alzare la guardia e fare quadrato, istituzioni e cittadini insieme, per arginare fenomeni malavitosi che non rappresentano la gente di Tor Bella Monaca e non rappresentano Roma".