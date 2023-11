Scomparsa Daniele Potenzoni, il padre: "Sento che è vivo, lo cercherò sempre"

"Sento che è vivo, non ho nessun motivo per pensarla diversamente". A "Dritto e Rovescio" Paolo Del Debbio torna a occuparsi di Daniele Potenzoni, ragazzo autistico scomparso a Roma nel 2015 dopo un'udienza papale, ascoltando la testimonianza del padre Francesco.

"Io e il resto della famiglia gli abbiamo dato tutto l'amore possibile e stiamo continuando a darglielo: non ci fermeremo mai, lo cercheremo sempre, finché avremo vita", afferma l'uomo, denunciando i tanti errori che sono stati compiuti.

"A oggi non sappiamo cosa sia successo a Daniele, perché nessuno ha avuto la forza di indagare come doveva", spiega Francesco Potenzoni, stupito, in particolare, che non siano state richieste subito le immagini delle telecamere della metropolitana.

"Inoltre, neppure la denuncia hanno saputo fare", aggiunge l'uomo, precisando che nella versione iniziale della stessa non era dichiarata la patologia del figlio.