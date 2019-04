Cucchi, il Capitano Ultimo contro il generale Nistri: "Dovrebbe dimettersi"

Per la dignità dell'Arma, dice Ultimo, "sarebbe forse stato più utile dare le dimissioni, senza tanti equivoci e come segnale di discontinuità, piuttosto che pensare di costituirsi parte civile". Perché, spiega, per dieci anni i vertici dei carabinieri hanno ignorato e negato il "caso Cucchi". Solo ora se ne accorge, chiarisce. "Qualcuno dirà meglio tardi che mai - continua il capitano - invece, no è troppo tardi. E noi carabinieri ci sentiamo parte lesa per questo ingiustificabile ritardo".