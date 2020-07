Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena

Dove collocare i 28 migranti positivi al Covid-19 sbarcati assieme ad altri 42 a Roccella Jonica, in Calabria: è questo il quesito sul quale si interroga il governo. L'ipotesi al vaglio è quella di trasferire gli immigrati in strutture militari al Celio o alla Cecchignola (Roma). Rimane in piedi anche l’ipotesi di impiegare navi quarantena al largo delle coste calabresi, così come avviene in Sicilia con la Moby Zazà.