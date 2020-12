Coronavirus, festa in un appartamento di Roma: 34 studenti multati

Contravvenendo alle norme anti-Covid , trentaquattro studenti hanno organizzato una festa in un appartamento di Roma. Disturbati dagli schiamazzi, i vicini hanno però chiamato i carabinieri che, intorno alle 23, hanno suonato alla porta di una casa in zona piazza Bologna. I ragazzi sono stati sanzionati.

Gli studenti, di diversa nazionalità e in Italia per il progetto "Erasmus", stavano festeggiando il compleanno di una ragazza spagnola. Le forze dell'ordine hanno identificato tutti i presenti nell'appartamento di 70 mq sito al primo piano di un palazzo di via Sambucuccio d'Alando e li ha sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19.