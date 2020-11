Bologna, pub sfida il Dpcm e resta aperto: “Tredici multe in un mese”

Tredici multe, per un totale di circa 6mila euro in un solo mese. È il prezzo da pagare per Mattia, il titolare di un pub a Bologna che ha deciso di sfidare il Dpcm e di rimanere aperto. "Ci sembrava l'unica soluzione per poter andare avanti", spiega il il titolare del locale ai microfoni di "Fuori dal Coro".

Nonostante le multe Mattia è ancora aperto e sempre più spesso la polizia fa irruzione nel suo pub per far rispettare le regole imposte dal Dpcm. "Qualcuno deve prendersi la responsabilità di quello che sta succedendo, e nessuno lo sta facendo", continua il titolare del locale che spiega di convivere ormai con la paura. I clienti del pub sono sempre meno, multati anche loro non fanno più ritorno da Mattia per il timore di nuove sanzioni. "Se non riusciamo a mangiare perché non possiamo lavorare, dove andiamo?", conclude il proprietario del pub.