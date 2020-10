Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: indagati infermiera e compagno

Eseguivano tamponi per il Covid a domicilio, ma i test, finti e rubati in ospedale, davano sempre risultato negativo. Protagonisti un'infermiera e il compagno di Civitavecchia. Secondo la Procura sarebbero almeno 30 le vittime della coppia, accusata, di concorso in falsità materiale, sostituzione di persona ed esercizio arbitrario della professione medica. I referti, intestati all'ospedale Spallanzani, erano alterati grazie a un pc.