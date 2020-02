Truffa sul coronavirus, Croce Rossa: "Non fidatevi di chi si presenta a casa per controlli"

La Croce Rossa Italiana ha segnalato su Facebook una truffa ai danni degli anziani in Lombardia legata ai timori sul coronavirus. Nel post si legge: "Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo: 'Siamo della Croce Rossa, le veniamo a casa a fare il tampone per il coronavirus'. Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli. Non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi. Nel dubbio chiamate sempre le autorità per una verifica".