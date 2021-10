Cgil, oltre centomila in piazza a Roma con i sindacati dopo l'assalto No Pass

A una settimana dall' attacco alla sede della Cgil , Roma ha ospitato la manifestazione unitaria dei sindac"ati in piazza San Giovanni. Secondo Bomberdieri (Uil) alla mobilitazione per dire "no" a tutti i fascismi hanno preso parte oltre centomila persone, per la Questura 60mila. "Ora il governo agisca per sciogliere certe organizzazioni", ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini .

In aria sventolano le bandiere, più in alto i palloncini dei sindacati colorano il cielo di piazza San Giovanni. Enrico Letta abbraccia Maurizio Landini, poi si gode un bagno di folla seguendo le quasi tre ore di interventi in piazza, assieme alla delegazione del Pd, in mezzo ai manifestanti che gli chiedono un selfie dopo l'altro.

Poco dopo arrivano il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che restano nei pressi del palco. C'è anche LeU con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il gruppo di Italia Viva guidato da Teresa Bellanova. Assente previsto l'intero centrodestra, eccezion fatta per il deputato di Forza Italia Elio Vito, da sempre battitore libero delle praterie politiche.

Mentre la piazza gremita (200mila persone per i sindacati, 60mila per la Questura) manda un chiaro messaggio antifascista ("Vaccinati dal 25 aprile", lo slogan con la sintesi più efficace), le adesioni politiche offrono una suggestione del nuovo centrosinistra che potrebbe nascere da queste settimane, agitate non solo dalle proteste No Vax e dalle violenze di frange neofasciste, ma anche dalle amministrative.

Bombardieri: "Qui la nuova Resistenza" - "In questa piazza c'è la nuova Resistenza. La Resistenza che è quella che ha combattuto il fascismo. Vogliamo riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e rifiuto della violenza", dichiara il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Sbarra: "Sciogliere subito le forze neofasciste" - "Si proceda velocemente allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e neonaziste", è invece l'appello lanciato a governo e Parlamento dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

Landini: "Sul fascismo, dalla solidarietà si passi all'azione concreta" - "C'è un primo atto che chiediamo, che il governo faccia, con l'appoggio di tutto il Parlamento: le forze che si richiamano al fascismo e usano atti violenti devono essere sciolte. Dalla solidarietà si deve passare all'azione concreta", afferma Landini.

La chiusura con "Bella Ciao" - La manifestazione si chiude sulle note di "Bella Ciao", nella versione rock del gruppo Modena City Ramblers. La canzone è partita al termine dell'intervento di Landini.