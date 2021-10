ansa

Restano in carcere le sei persone arrestate per aver guidato il blitz nella sede della Cgil di Roma. Lo ha deciso il gip della Capitale dopo l'udienza di convalida, emettendo una nuova ordinanza di custodia cautelare per Giuliano Castellino, Roberto Fiore, entrambi di Forza Nuova, l'ex Nar Luigi Aronica, Pamela Tesa, Biagio Passaro di IoApro e Salvatore Lubrano.