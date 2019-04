Caso scontrini Roma, ex sindaco Marino assolto dalla Cassazione

La Cassazione assolve l'ex sindaco Ignazio Marino dall'accusa di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene di rappresentanza quando era il primo cittadino di Roma. I giudici della Suprema Corte hanno infatti annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione "perché il fatto non sussiste". Marino era stato assolto in primo grado e condannato in appello.

"Per le valutazioni politiche e le responsabilità individuali ci sara' tempo, domani. Oggi è il tempo delle considerazioni personali - dice l'ex sindaco -. E non posso che ripetere a testa alta, come ho sempre fatto, ciò che ho sostenuto dal primo giorno in cui mi sono state rivolte accuse infondate e infamanti: non ho mai utilizzato denaro pubblico per finalità private. E' piuttosto vero il contrario. E finalmente oggi è chiaro e tutti, anche a coloro che mi hanno infangato provocando dolore e imbarazzo a me e alla mia famiglia", aggiunge.