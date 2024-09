Roma, Jimmy Ghione canta in metropolitana e viene cacciato, le borseggiatrici no

"Oggi torniamo a parlare di borseggiatrici all'interno della metro di Roma". Con queste parole Jimmy Ghione apre il suo primo servizio della nuova edizione di "Striscia la Notizia", al via lunedì 23 settembre su Canale 5.



L'inviato del tg satirico ha mostrato delle recenti immagini che evidenziano i disagi vissuti tra i viaggiatori, così in attesa del presidio di Polizia (PolMetro) che dovrebbe operare nelle metropolitane di Milano, Roma e Napoli, ha deciso di travestirsi nel musicista Johnny Nebraska per cantare tra le banchine delle stazioni.



"Ai borseggiatori niente e a noi ci cacciate dopo un secondo?" Tenta di protestare Jimmy Ghione, che per una coincidenza si trova proprio a pochi passi dalle donne riprese nel tentativo di rubare solo pochi giorni prima. Ma dopo un ultimo appello agli addetti alla sicurezza e al personale dell'Atac, l'inviato si vede costretto a lasciare la metropolitana. E conclude ancora: "E la PolMetro? Noi non l'abbiamo vista".