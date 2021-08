L'ondata di assalti informatici che ha colpito la Regione Lazio non ha messo a rischio solo le prenotazioni per il vaccino e i dati sanitari di milioni di cittadini. Per Sirio, 8enne tetraplegico, il blocco dei sistemi si è tradotto nell'impossibilità di ricevere gli alimenti e le cure di cui ha bisogno. Lo sfogo è stato affidato alla pagine Twitter "Sirio e i tetrabondi", gestita dalla mamma Valentina Perniciaro, che ogni giorno racconta la quotidianità del piccolo colpito da "morte in culla" (Sids) a soli 50 giorni di vita.