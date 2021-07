Le rubano il furgone per il figlio disabile, la mamma: "Aiutatemi a ritrovarlo" 

Per suo figlio, disabile, aveva un furgone attrezzato con una pedana per far salire a bordo agevolmente il ragazzo con la carrozzina: un veicolo spazioso e attrezzato per tutte le esigenze del figlio. Ma qualcuno gliel'ha rubato. Così la donna, di Ossago Lodigiano (Lodi) , ha lanciato il suo appello su Facebook: "Aiutatemi a ritrovare quel camioncino".

L'appello della mamma - Si tratta di un furgone Mercedes Viano grigio metallizzato: il mezzo era parcheggiato nel cortile di casa. "L'auto per noi è particolarmente importante - scrive la donna su Facebook - perché ha installata una pedana per disabili che serve al trasporto di nostro figlio in carrozzina. Naturalmente abbiamo già allertato le forze dell'ordine, ma vi chiedo comunque la cortesia di tenere gli occhi aperti, anche perché la macchina è grande, tipo pulmino, non passa inosservata".

Raccolta fondi - La donna poi ringrazia per l'attenzione e lascia il numero di targa della vettura: EJ588LC. Per la mamma e per suo figlio è già scattata una raccolta fondi che serviranno, se il furgone non sarà ritrovato, per acquistarne uno nuovo. La colletta è stata lanciata tramite Gofundme.