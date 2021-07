Al via nuovi cantieri ad Amatrice, il vicesindaco a Tgcom24: "Entro il 2025 la ricostruzione si concluda"

Tgcom24

Ad Amatrice sono stati aperti nuovi cantieri e nuove opere. E in questa giornata così importante per la città laziale distrutta dal terremoto del 2016, interviene a Tgcom24 il vicesindaco Massimo Bufacchi: "E' un segnale forte che la ricostruzione è partita. Mi auguro che entro il 2025 la ricostruzione si concluda. Siamo come un aereo, abbiamo faticato a decollare, ma ora siamo in quota e voliamo verso la direzione giusta, anche se la strada è lunga".