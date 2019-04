Agguato a Roma, spari davanti a un bar a Cinecittà: due gambizzati

Due persone, un 50enne e un 65enne, entrambi romani ed entrambi con precedenti, sono rimaste ferite alle gambe in una sparatoria avvenuta davanti a un bar alla periferia di Roma . Due uomini, a bordo di scooter, hanno esploso loro contro diversi colpi d'arma da fuoco in via Flavio Stilicone, a Cinecittà . I feriti sono stati trasportati in ospedale.

I feriti, Mauro Gizzi, 65 anni, e Maurizio Salvucci, 50 anni, ricoverati al Policlinico Casilino, non sono in pericolo di vita ma la paura è stata tanta per l'intero quartiere: al momento della sparatoria c'erano diverse persone in strada e, intervenuti poco dopo, i carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze.



Da una prima ricostruzione, tutto lascia pensare si sia trattato di un "avvertimento" o un regolamento di conti: i due uomini hanno precedenti. Di guai con la giustizia non ne avevano avuti di recente ma chi indaga non esclude che l'agguato sia legato proprio al mondo della criminalità.



Nelle prossime ore saranno controllati i video delle telecamere di sorveglianza del quartiere a caccia di indizi che possano potare a chi ha sparato e a chi era alla guida dello scooter: entrambi avevano il volto coperto da casco.