Sparatoria nel Beneventano, suocero e genero uccisi in un agguato

Duplice omicidio in piazza Galilei, nel centro del paese di Durazzano (Benevento): Mario Morgillo (68 anni) e Andrea Romano (49 anni), rispettivamente suocero e genero, sono stati uccisi in un agguato, non di stampo camorristico, da parte di una terza persona che ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Contrariamente a quanto ricostruito in un primo momento, non si è quindi trattato di un duplice omicidio scoppiato nel corso di una lite tra i due.