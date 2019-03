La Spezia, sparatoria in pieno giorno in piazza: ucciso dal nuovo compagno della sua ex

Enzo Daprile, 56 anni, titolare di un ristorante a Cadimare, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta in centro a La Spezia. E' successo in piazzale Ferro, nei pressi della stazione. A compiere il delitto un sottufficiale dell'Aeronautica, che sarebbe l'attuale compagno dell'ex moglie della vittima. Il militare era fuggito dopo aver sparato, ma si è costituito dopo poco in questura.