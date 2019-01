Roma, agguato davanti a un asilo: uomo ucciso a colpi di pistola

Spari davanti a un asilo nido nel quartiere della Magliana , alla periferia di Roma . Un uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in macchina: è stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato. La vittima, Andrea Gioacchini, era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate. Ferita anche la compagna del 35enne, che aveva lasciato i figli a scuola. Sulla vicenda indaga la polizia.

La donna, una cittadina romena, è stata ferita all'inguine. Dai primi accertamenti, sembra siano stati esplosi dai tre ai cinque colpi di pistola. Gioacchini aveva una serie di precedenti penali che vanno dall'usura alla droga: anni fa era rimasto coinvolto nella vicenda del sequestro a scopo di estorsione per la quale venne condannata anche Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi. L'uomo era attualmente sottoposto a sorveglianza speciale dalle forze dell'ordine.



Sindaco Raggi: "Ora più poliziotti" - "Indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter iha commentato l'agguato.