Accoltellata a Roma, clochard fermato: "Non sono io l'aggressore"

"Ho lasciato Roma il primo gennaio" Chomiak avrebbe lasciato Roma la mattina del primo gennaio per raggiungere Brescia attraverso un breve stop di due ore a Milano. È quello che il senza dimora polacco, che è accusato di tentato omicidio, ha raccontato al gip durante l'interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore.

La vittima sta meglio: "Arresto è la fine di un incubo" "Sta meglio, è una ragazza forte" ma preferisce affrontare questo momento "stretta nell'abbraccio delle persone più care", e per lei l'arresto di Aleksander Mateus Chomiak "è la fine di un incubo". E' quanto ha detto la madre di Abigail Dresner, la giovane ferita da Chiomiak e ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma, a una cronista del Tg1.

Il pm: "Chiomiak è pericoloso e può colpire ancora" Secondo il pm milanese Enrico Pavone, Chomiak è "socialmente pericoloso" e potrebbe colpire ancora. E' quanto si legge nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il giovane, inviata al gip Natalia Imarisio. Il clochard, ora in cella, è stato fermato mentre era su un treno in partenza dalla stazione centrale e diretto a Brescia.

Al momento del fermo aveva due coltelli e un cutter Quando è stato fermato, Chomiak aveva nella borsa due coltelli e un cutter. I due carabinieri che lo hanno riconosciuto e bloccato, marito e moglie, stavano tornando a casa a Brescia quando hanno visto il 24enne. In particolare il marito, vicebrigadiere del radiomobile, si è convinto che fosse lui e ha avvisato gli agenti presenti in stazione che li hanno aiutati a bloccarlo prima che salisse sul treno per Brescia, e i colleghi del radiomobile lo hanno poi fermato e portato in caserma. Quando è stato bloccato non ha opposto resistenza.