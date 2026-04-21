A Venezia, per esempio, tutti i laureati si ritrovano in centinaia in piazza San Marco e Ca' Foscari ha bandito bombolette spray, trombette da stadio, fumogeni, bottiglie di vetro, coriandoli e panini. A ciò si aggiunge, dopo un decennio di polemiche, anche il decalogo stilato dall'associazione dei commercianti di piazza San Marco "per rispettare caffè, ristoranti, boutique, monumenti, gradinate. E la tranquillità dei piccioni", sottolinea La Repubblica. Niente più schiuma, allora, farina e coriandoli; basta rifiuti, plastiche e lattine abbandonati sulla pavimentazione di fine Settecento. E anche in Laguna, come a Padova, sono stati adottati slogan che esaltano il bon ton: "Festeggia con stile, la gioia non ha bisogno di urlare", "brinda con misura", "lascia stare i piccioni", "evita scherzi fuori luogo".