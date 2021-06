Usa, sparatoria a una festa di laurea in Florida: 3 morti e 6 feriti

ansa

Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite in una sparatoria a una festa di laurea in Florida, nella zona di Miami. La festa, in un centro commerciale, stava per concludersi quando alcuni veicoli "si sono fermati e hanno sparato sulla folla", ha detto il direttore della polizia Freddie Ramirez. Il sindaco della contea, Daniella Levine Cava, ha detto di essere "inorridita. Non permetteremo a pochi violenti di terrorizzare la nostra comunità".