Latina, "troppi stranieri a scuola": così i genitori ritirano i figli dall'istituto

"Troppi stranieri in classe". Questa la protesta dei genitori di 12 bambini di una scuola di Fondi, in provincia di Latina, che hanno chiesto in blocco il nulla osta per togliere i figli da scuola e iscriverli in altri istituti della città. Succede all'istituto comprensivo Alfredo Aspri, nel cuore dell'Agro Pontino una cittadina che conta oltre 4mila residenti di origine indiana e pachistana, quasi tutti impiegati nelle aziende agricole della zona. Una scelta che ha contribuito alla formazione delle cosiddette classi-ghetto. Una classe composta solamente da alunni indiani e bengalesi, una da albanesi e pakistani e, infine, una da soli italiani.